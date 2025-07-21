Игорь Акинфеев провёл 263-й «сухой» матч в чемпионатах России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отыграл 263-й «сухой» матч в чемпионатах России, обновив свой же рекорд. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Сегодня, 21 июля, голкипер оставил ворота в неприкосновенности в игре 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

Второе место по играм «на ноль» (134) занимает экс-вратарь «Рубина», «Локомотива» и «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков. Третьим идёт бывший голкипер «Локомотива» и московского «Динамо» Сергей Овчинников – 129.

Всего за карьеру в высшем дивизионе 39-летний Акинфеев провёл 597 встреч. Игорь — воспитанник академии ЦСКА. В составе армейцев опытнейший голкипер взял множество трофеев, включая Кубок УЕФА. Отметим, что вратарь ЦСКА стал бронзовым призёром Евро-2008 в составе сборной России.