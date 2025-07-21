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Игорь Акинфеев провёл 263-й «сухой» матч в чемпионатах России

Игорь Акинфеев провёл 263-й «сухой» матч в чемпионатах России
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отыграл 263-й «сухой» матч в чемпионатах России, обновив свой же рекорд. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Сегодня, 21 июля, голкипер оставил ворота в неприкосновенности в игре 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

Второе место по играм «на ноль» (134) занимает экс-вратарь «Рубина», «Локомотива» и «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков. Третьим идёт бывший голкипер «Локомотива» и московского «Динамо» Сергей Овчинников – 129.

Всего за карьеру в высшем дивизионе 39-летний Акинфеев провёл 597 встреч. Игорь — воспитанник академии ЦСКА. В составе армейцев опытнейший голкипер взял множество трофеев, включая Кубок УЕФА. Отметим, что вратарь ЦСКА стал бронзовым призёром Евро-2008 в составе сборной России.

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