«По окончании карьеры расскажу, что произошло». Де Хеа — о сорвавшемся переходе в «Реал»

Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа дал комментарий касательно несостоявшегося перехода в мадридский «Реал». Напомним, испанец должен был перейти в стан «сливочных» 31 августа 2015 года. Сделка была близка к закрытию, но «Реал» якобы не успел отправить в офис Профессиональной лиги Испании (LFP) необходимые документы, в испанском же клубе ссылались на оплошность «Манчестер Юнайтед», за который тогда играл де Хеа.

«По окончании карьеры я расскажу о том, что случилось в тот день. В конечном счёте этого не произошло, и я думаю, что, когда случаются какие-то вещи, на то есть причина: я остался в Манчестере и был очень счастлив. Это мой дом, и, думаю, всё сложилось удачно. Впоследствии Куртуа ушёл туда, до того найдя место в «Атлетико» именно благодаря моему уходу в «МЮ». Он отлично справился, и я рад за него», — сказал де Хеа в интервью для Cronache.