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«Барселона» может не вернуться на «Камп Ноу» до января 2026 года — AS

«Барселона» может не вернуться на «Камп Ноу» до января 2026 года — AS
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«Барселона» не сможет проводить матчи на «Камп Ноу» до января 2026 года. О вероятности такого развития событий сообщает издание AS. Стадион сине-гранатовых до сих пор не готов к эксплуатации, из-за чего команда из столицы Каталонии не будет проводить Кубок Жоана Гампера.

Напомним, руководители «Барселоны» неоднократно высказывались о сроках возвращения на домашнюю арену, после чего это событие переносилось. Ранее президент каталонцев Жоан Лапорта заявлял, что команда проведёт старт сезона не на родном стадионе, но будет играть на нём с осени при ограничении вместимости в 60 тыс. зрителей. Теперь появилась информация, что такой сценарий является маловероятным, так как реконструкция «Камп Ноу» далека от завершения.

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