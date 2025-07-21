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39-летний Нойер и 25-летняя гандболистка Биссель сыграли свадьбу в Италии

39-летний Нойер и 25-летняя гандболистка Биссель сыграли свадьбу в Италии
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39-летний голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер и 25-летняя гандболистка Аника Биссель устроили свадебное торжество. Об этом сообщает Bolzano Quotidiano.

По информации источника, свадебная церемония состоялась в минувшую субботу, 19 июля, в Южном Тироле (Италия). Торжество прошло в средневековом замке Фройденштайн, построенном в XIII веке. Сообщается, что на свадьбе присутствовали около 150 гостей, включая известного в прошлом полузащитника сборной Германии Михаэля Баллака.

Отметим, что Мануэль и Аника зарегистрировали брак ещё в ноябре 2023 года. Весной 2024 года у пары родился сын Лука.

В минувшем сезоне Нойер принял участие в 40 встречах во всех турнирах, 21 из которых провёл «на ноль».

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