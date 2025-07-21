Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чили — Эквадор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фламенго» хочет усилиться полузащитником «Атлетико» Саулем Ньигесом — Романо

«Фламенго» хочет усилиться полузащитником «Атлетико» Саулем Ньигесом — Романо
Комментарии

«Фламенго» планирует подписать полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, данная сделка близка к завершению. Ранее футболист мог перейти в «Трабзонспор», но в последний момент отказался от этого варианта продолжения карьеры.

Сауль выступает за мадридскую команду с 2012 года, он провёл за неё 427 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 26 голевых передач. В составе мадридского клуба хавбек становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы и один раз — Суперкубка УЕФА. В сезоне-2024/2025 испанец выступал на правах аренды за «Севилью».

Материалы по теме
«Рома» согласовала трансфер Уэсли из «Фламенго»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android