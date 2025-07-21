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Игорь Акинфеев провёл 500 матчей в РПЛ с капитанской повязкой

Игорь Акинфеев провёл 500 матчей в РПЛ с капитанской повязкой
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в 500-й раз вывел армейцев на матч чемпионата России в качестве капитана в игре 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0). Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

Вратарь дебютировал за основной состав ЦСКА в 2003 году в возрасте 17 лет. На следующий год он стал основным вратарём команды. В 2008 году Акинфеев был назначен капитаном ЦСКА.

Всего за карьеру в высшем дивизионе 39-летний Акинфеев провёл 597 встреч. Игорь — воспитанник академии ЦСКА. В составе армейцев опытнейший голкипер взял множество трофеев, включая Кубок УЕФА. Отметим, что вратарь ЦСКА стал бронзовым призёром Евро-2008 в составе сборной России.

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