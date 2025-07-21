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Лучший бомбардир Серии А сезона-2024/2025 Ретеги перешёл в «Аль-Кадисию»

Лучший бомбардир Серии А сезона-2024/2025 Ретеги перешёл в «Аль-Кадисию»
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Нападающий «Аталанты» Матео Ретеги перешёл в «Аль-Кадисию» из чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает официальный аккаунт саудовского клуба в социальной сети X.

Срок действия трудового договора футболиста с его новой командой рассчитан до лета 2028 года. Матео является воспитанником клубов «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Напомним, Ретеги стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата Италии сезона-2024/2025. На счету форварда сборной Италии 25 забитых мячей в 36 сыгранных им матчах Серии А.

«Аль-Кадисия» по итогам прошедшего чемпионата Саудовской Аравии заняла четвёртое место в турнирной таблице.

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