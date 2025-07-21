«Спартак» обыграл 50 команд в истории чемпионата России
Поделиться
Московский «Спартак» обыграл 50 команд за всю историю чемпионата России, сообщает пресс-служба красно-белых в телеграм-канале. Новым побеждённым соперником стало махачкалинское «Динамо», которое «Спартак» одолел с минимальным счётом 1:0 в матче 1-го тура РПЛ сезон-2025/2026.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'
Удаления: нет / Аззи – 53'
Чаще всего красно-белые обыгрывали «Крылья Советов» (43 победы), «Ростов» (35), московское «Динамо» (33), «Локомотив» (30) и ЦСКА (24).
Отметим, что в прошедшем сезоне в одной встрече «Спартак» сыграл с махачкалинцами вничью (1:1), а в другой уступил со счётом 1:2.
В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля.
Комментарии
- 21 июля 2025
-
23:13
-
23:11
-
23:04
-
23:03
-
22:35
-
22:30
-
22:29
-
22:09
-
22:09
-
22:07
-
22:05
-
21:39
-
21:35
-
21:32
-
21:31
-
21:29
-
21:27
-
21:22
-
21:21
-
20:52
-
20:42
-
20:35
-
20:16
-
20:12
-
20:04
-
19:48
-
19:39
-
19:38
-
19:37
-
19:29
-
19:20
-
19:18
-
19:11
-
19:10
-
18:59