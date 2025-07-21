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«Спартак» обыграл 50 команд в истории чемпионата России

«Спартак» обыграл 50 команд в истории чемпионата России
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Московский «Спартак» обыграл 50 команд за всю историю чемпионата России, сообщает пресс-служба красно-белых в телеграм-канале. Новым побеждённым соперником стало махачкалинское «Динамо», которое «Спартак» одолел с минимальным счётом 1:0 в матче 1-го тура РПЛ сезон-2025/2026.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

Чаще всего красно-белые обыгрывали «Крылья Советов» (43 победы), «Ростов» (35), московское «Динамо» (33), «Локомотив» (30) и ЦСКА (24).

Отметим, что в прошедшем сезоне в одной встрече «Спартак» сыграл с махачкалинцами вничью (1:1), а в другой уступил со счётом 1:2.

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля.

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