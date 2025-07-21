Вратарь Лука Зидан может продолжить карьеру в «Париже» — L’Équipe

Голкипер «Гранады» Лука Зидан может перейти в «Париж». Об этом сообщает L’Équipe.

Футболист является воспитанником мадридского «Реала». На взрослом уровне вратарь также выступал за «сливочных», проведя два матча. Помимо этого, игрок защищал цвета клубов «Расинг Сантандер», «Райо Вальекано» и «Эйбар». В активе игрока также есть встречи за юношескую и молодёжную сборную Франции, но во взрослую национальную команду он не вызывался. Срок действия трудового договора Зидана с «Гранадой» рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость футболиста оценивается в € 1,5 млн.

«Париж» по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице Лиги 2 и заработал выход в высший дивизион французского первенства.