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Френки де Йонг уволил агента, из-за чего «Барселона» не может вести переговоры с игроком

Френки де Йонг уволил агента, из-за чего «Барселона» не может вести переговоры с игроком
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг уволил своего агента Али Дурсуна на фоне трудностей с продлением контракта футболиста с сине-гранатовыми. Но теперь клуб из столицы Каталонии не знает, как продолжить обсуждение нового трудового договора, потому что у игрока нет официального представителя. Об этом сообщает AS.

Как отмечает испанское издание, у хавбека есть адвокат в Нидерландах, который занимается его юридическими вопросами, однако у него нет лицензии ФИФА. Так что клубу придётся ожидать назначения нового агента де Йонгом.

28-летний футболист выступает в составе сине-гранатовых с 2019 года. В минувшем сезоне нидерландец появился на поле в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

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