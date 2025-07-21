Френки де Йонг уволил агента, из-за чего «Барселона» не может вести переговоры с игроком

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг уволил своего агента Али Дурсуна на фоне трудностей с продлением контракта футболиста с сине-гранатовыми. Но теперь клуб из столицы Каталонии не знает, как продолжить обсуждение нового трудового договора, потому что у игрока нет официального представителя. Об этом сообщает AS.

Как отмечает испанское издание, у хавбека есть адвокат в Нидерландах, который занимается его юридическими вопросами, однако у него нет лицензии ФИФА. Так что клубу придётся ожидать назначения нового агента де Йонгом.

28-летний футболист выступает в составе сине-гранатовых с 2019 года. В минувшем сезоне нидерландец появился на поле в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.