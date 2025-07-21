Нападающий Брайан Мбемо стал футболистом «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Брайан Мбемо перешёл из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

Футболист подписал со своим новым клубом трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2030 года и предусматривает продление ещё на один сезон.

«Как только я узнал, что могу перейти в «Манчестер Юнайтед», понял, что должен воспользоваться этой возможностью и пополнить состав клуба моей мечты. Я рос в футболке этой команды.

Моя философия заключается в том, чтобы становиться лучше вчерашней версии себя. Знаю, что у меня есть дух и характер, чтобы выйти на новый уровень, учиться у Рубена Аморима и играть с футболистами мирового класса.

Многие мне говорили о той атмосфере, которая здесь ощущается, а также о планах, поражающих воображение. Это очень большой клуб, с невероятным стадионом и великолепными болельщиками, мы нацелены на борьбу за важнейшие трофеи», — приводит слова Мбемо официальный сайт манкунианцев.

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Помимо этого, футболист выступает за сборную Камеруна. На юношеском и молодёжном уровне он играл за национальную команду Франции.