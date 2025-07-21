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Экс‑нападающий «Интера» Марко Арнаутович подписал контракт с «Црвеной Звездой»

Экс‑нападающий «Интера» Марко Арнаутович подписал контракт с «Црвеной Звездой»
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Австрийский нападающий Марко Арнаутович перешёл в «Црвену Звезду» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс‑служба сербского клуба. Детали соглашения не разглашаются.

Напомним, в июне 36‑летний футболист покинул миланский «Интер» в связи с истечением срока действия контракта. Арнаутович выступал за «нерадзурри» с 2023 года. В прошедшем сезоне он провёл 18 матчей в Серии А, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Ранее австриец выступал за «Болонью», «Вест Хэм», «Стоук Сити», «Вердер» и «Твенте».

В минувшем сезоне «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 10-й раз подряд.

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