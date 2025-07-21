Челестини высказался о подготовке к матчу с «Оренбургом» вместо «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором армейцы сыграли 0:0 с «Оренбургом», и ответил на вопрос, повлияло ли исключение «Торпедо» на результат встречи. Напомним, «Оренбург» заменил вылетевший клуб.

— Из того, что не получалось — весь первый тайм, особенно ближе к концу, мы не могли выигрывать единоборства как в воздухе, так и внизу. Команда соперника играет 3-5-2, то есть очень компактно. Нам не хватило терпения, чтобы пасовать с фланга на фланг, менять стороны и заставлять соперника перемещаться. В таком случае «Оренбург» утомился бы и мы смогли бы найти свои моменты. Мы не были достаточно терпеливы, поэтому старались идти вертикально. А в центре была очень большая плотность, и в таком случае надо было распасовывать, что мы не делали.

Единственный момент, где мы были терпеливы, — на 42-й минуте, где разыграли комбинацию и у нас случился первый опасный голевой момент. Во втором тайме мы делали это лучше: раскачивали игру, разыгрывали, мяч ходил, но что касается работы с мячом — этого было недостаточно, чтобы забить гол. Могу сказать, что в обороне у нас целостная и добротная игра. Игорь Акинфеев сделал несколько ярких сейвов. Также про отношения ребят к игре тоже не могу сказать ничего плохого — они себя полностью отдали, все выложились до последнего на поле. Но над работой с мячом и организацией игры нам ещё предстоит потрудиться. Это надо исправлять.

— Вы узнали о сопернике всего за 10 дней до игры. Удивил ли вас чем-то «Оренбург»?

— Никаких оправданий в этом случае нет. Несмотря на то что мы узнали о сопернике за короткий срок, мы прекрасно знали, как они играют. И сегодня мы наблюдали исключительно то, к чему готовились, и наш план на игру был соответствующим. Так что оправданий из-за смены соперника быть не может. Мы много били по воротам, однако нам чего-то не хватило, чтобы мы забили и чаша весов склонилась в нашу пользу. Но, повторюсь, их игра была именно такой, какую мы и ожидали, — приводит слова швейцарского специалиста официальный сайт ЦСКА.