Продажа Мбемо в «Манчестер Юнайтед» стала рекордной для «Брентфорда»

«Брентфорд» продал нападающего Брайана Мбемо «Манчестер Юнайтед», это рекордный трансфер «на выход» в истории «пчёл». Об этом сообщает официальный сайт «Брентфорда».

По данным журналиста Криса Уилера, «красные дьяволы» заплатили за футболиста сборной Камеруна £ 65 млн, ещё £ 6 млн предусмотрены в виде бонусов.

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами.

По итогам прошедшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 42 очка. Помимо этого, команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Тоттенхэм Хотспур» (0:1).