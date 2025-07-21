Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чили — Эквадор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Продажа Мбемо в «Манчестер Юнайтед» стала рекордной для «Брентфорда»

Продажа Мбемо в «Манчестер Юнайтед» стала рекордной для «Брентфорда»
Комментарии

«Брентфорд» продал нападающего Брайана Мбемо «Манчестер Юнайтед», это рекордный трансфер «на выход» в истории «пчёл». Об этом сообщает официальный сайт «Брентфорда».

По данным журналиста Криса Уилера, «красные дьяволы» заплатили за футболиста сборной Камеруна £ 65 млн, ещё £ 6 млн предусмотрены в виде бонусов.

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами.

По итогам прошедшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 42 очка. Помимо этого, команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Тоттенхэм Хотспур» (0:1).

Материалы по теме
Официально
Нападающий Брайан Мбемо стал футболистом «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android