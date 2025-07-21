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«Оренбург» впервые не пропустил от ЦСКА в матче чемпионата России

«Оренбург» впервые не пропустил от ЦСКА в матче чемпионата России
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«Оренбург» впервые не пропустил от ЦСКА в матче чемпионата России, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Команды встречались в 1-м туре Российской Премьер-Лиги и сыграли вничью со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

Всего команды встречались в РПЛ 13 раз, «Оренбург» одержал одну победу со счётом 3:2 в 2019 году. Также команды сыграли четыре раза вничью. Отметим, что из команд, с которыми оренбуржцы играли больше одного сезона «сухих» матчей не было только с «Зенитом» (12 игр).

В следующем туре «Оренбург» встретится с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 27 июля. В минувшем сезоне «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ, однако остался в высшем дивизионе, заменив московское «Торпедо».

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