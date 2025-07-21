В «Манчестер Юнайтед» объявили, под какими номером будет выступать Мбемо

Нападающий Брайан Мбемо, перешёл из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед», будет выступать за «красных дьяволов» под 19 номером. Об этом сообщает официальный сайт английской команды.

Отмечается, что форвард выступал под этим номером в «Брентфорде» и «Труа», а также национальной сборной Камеруна. Последний владельцем этого номера в команде был Рафаэль Варан, который ушел из МЮ в 2024 году. Кроме него, этот номер носили Амад Диалло и Маркус Рашфорд.

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Появлялась информация, что «красные дьяволы» заплатили за футболиста £ 65 млн (€ 74,7 млн).