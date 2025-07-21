Рияд Марез: всегда хотел играть за «Марсель»

Крайний нападающий «Аль-Ахли» Рияд Марез признался, что всегда хотел выступать за «Марсель».

«С самого детства я хотел играть за «Марсель». Это была моя мечта. Я был большим болельщиком «Марселя» — Дрогба, Ньянг, Насри, Рибери… Я мечтал играть на «Велодроме» в Лиге 1. Мой путь оказался совершенно иным», — приводит слова игрока L’Équipe.

Марез ранее выступал за «Кемпер», «Гавр», «Лестер Сити» и «Манчестер Сити». В составе «лис» футболист становился чемпионом Англии. С «горожанами» игрок четыре раза взял АПЛ, дважды — Кубок Англии, трижды — Кубок лиги, а также завоевал Суперкубок страны и трофей Лиги чемпионов.

В 45 матчах прошедшего клубного сезона Марез забил 17 голов и отдал 21 голевую передачу.