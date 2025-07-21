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Юрист Писарского сообщил о намерении обжаловать дисквалификацию игрока

Юрист Писарского сообщил о намерении обжаловать дисквалификацию игрока
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Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы экс-футболиста «Крыльев Советов» Владимира Писарского, рассказал о намерении обжаловать решение о дисквалификации нападающего.

«Сегодня получили полный текст решения Комитета РФС по этике в отношении Владимира Писарского. В трёхдневный срок будем его обжаловать в Апелляционный комитет РФС», — написал юрист в своём телеграм-канале.

Напомним, РФС отстранил игрока на четыре года (три условно) за ставки на собственные матчи, после чего самарский клуб в одностороннем порядке расторг контракт с Писарским на основании пункта 1 части 1 ст. 348.11 Трудового кодекса РФ.

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