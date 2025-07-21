Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чили — Эквадор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «РБ Лейпциг» Хави Симонс дал согласие на переход в «Челси» — Романо

Игрок «РБ Лейпциг» Хави Симонс дал согласие на переход в «Челси» — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс открыт к переходу в лондонский «Челси». Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, английский клуб контактировал с представителями нидерландского футболиста. Отмечается, что сам игрок открыт к переходу в «Челси». Ожидается, что переговоры между клубами стартуют во вторник. Однако сделка во многом будет зависеть от того, сможет ли «Челси» продать кого-либо из текущего состава.

Также ранее сообщалось, что, помимо «синих», нидерландцем интересуются «Арсенал» и «Бавария», но оба клуба пока наблюдают за развитием ситуации.

В минувшем сезоне Симонс принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Материалы по теме
«Челси» проявляет наибольший интерес к Хави Симонсу из «РБ Лейпциг» — Sky Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android