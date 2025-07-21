Игрок «РБ Лейпциг» Хави Симонс дал согласие на переход в «Челси» — Романо

Полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс открыт к переходу в лондонский «Челси». Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, английский клуб контактировал с представителями нидерландского футболиста. Отмечается, что сам игрок открыт к переходу в «Челси». Ожидается, что переговоры между клубами стартуют во вторник. Однако сделка во многом будет зависеть от того, сможет ли «Челси» продать кого-либо из текущего состава.

Также ранее сообщалось, что, помимо «синих», нидерландцем интересуются «Арсенал» и «Бавария», но оба клуба пока наблюдают за развитием ситуации.

В минувшем сезоне Симонс принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.