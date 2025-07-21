Защитник махачкалинского «Динамо» Шумахов высказался об игре против Заболотного

Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов поделился впечатлениями от игры против нападающего «Спартака» Антона Заболотного в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (0:1).

«Конечно, тяжело, габаритный нападающий. Можно долго говорить о том, что Заболотный какой‑то неуклюжий или не спартаковский, но он такую опцию им дал, что при любой длинной передаче он из 11 единоборств выигрывает девять. Это суперпоказатель для центрального защитника, для нападающего это вообще топ», — сказал Шумахов в эфире «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

34-летний Заболотный стал игроком «Спартака» летом 2025 года, подписав контрактное соглашение по схеме «1+1». Минувший сезон форвард провёл в составе «Химок», где в 31 матче забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.