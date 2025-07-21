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«Ньюкасл» хочет сохранить Ливраменто, в котором заинтересован «Ман Сити» — The Times

«Ньюкасл» хочет сохранить Ливраменто, в котором заинтересован «Ман Сити» — The Times
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«Ньюкасл» хочет избежать ухода защитника Валентино Ливраменто в «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Times. Ранее появилась информация, что 22-летний футболист является одной из трансферных целей «горожан». «Ман Сити» готов предложить за него £ 65 млн (€ 75 млн).

По информации источника, «сороки» не хотят отпускать Ливраменто и намерены сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, предложив новый контракт на шесть лет.

В минувшем сезоне англичанин принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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