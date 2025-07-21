Нападающий сборной Швейцарии Ндой по-прежнему интересен «Ноттингем Форест» — Романо

Нападающий «Болоньи» и сборной Швейцарии Дан Ндой по-прежнему входит в сферу интересов «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, ранее итальянский коллектив отклонил первое предложение «лесников», английский клуб намерен предпринять новую попытку совершения трансфера, улучшив условия сделки. «Болонья» хочет сохранить игрока в команде, сам же футболист уже согласовал условия контракта с клубом АПЛ.

По итогам розыгрыша английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ноттингем Форест» занял седьмое место в турнирной таблице с 65 очками. Команда выступит в следующем розыгрыше Лиги Европы.