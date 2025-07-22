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«Лион» заинтересован в подписании Клюйверта — RMC Sport

«Лион» заинтересован в подписании Клюйверта — RMC Sport
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Защитник португальской «Каза Пии» Рубен Клюйверт может перейти в «Лион». Об этом сообщает RMC Sport. Французская команда договорилась о переходе футболиста за € 3 млн.

В прошедшем сезоне игрок обороны провёл 21 матч в чемпионате Португалии и забил один гол. Вместе со своей командой футболист занял девятое место в турнирной таблице. 24-летний нидерландец является воспитанником «Аякса», за который выступал его отец Патрик Клюйверт с 1994 по 1997 год, сумевший выиграть Лигу чемпионов в составе амстердамцев.

Всего за карьеру защитник провёл 142 встречи во всех турнирах. По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость равняется € 700 тыс.

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