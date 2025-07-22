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Полузащитник Валентин Ронжье перешёл в «Ренн»

Полузащитник Валентин Ронжье перешёл в «Ренн»
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Полузащитник Валентин Ронжье перешёл из «Марселя» в «Ренн». Об этом сообщает официальный сайт красно-чёрных.

Футболист подписал со своим новым клубом трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2028 года. Игрок является воспитанником клубов «Сен-Эрблен» и «Нант». На взрослом уровне он также выступал за «канареек». Ронжье играл за «Олимпик» с 2019 года. В 27 матчах прошлого сезона футболист забил три гола и отдал одну результативную передачу.

«Ренн» по итогам прошлого сезона финишировал на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства, заработав 41 очко. В Кубке страны команда дошла до 1/16 финала.

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