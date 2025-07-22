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«МЮ» недоволен тем, как «Брентфорд» вёл переговоры по Мбемо — Роб Доусон

«МЮ» недоволен тем, как «Брентфорд» вёл переговоры по Мбемо — Роб Доусон
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«Манчестер Юнайтед» остался недоволен переговорами с «Брентфордом» по трансферу нападающего Брайана Мбемо. Об этом сообщает журналист ESPN Роб Доусон в социальной сети X (ранее Twitter). Напомним, 21 июля манкунианцы объявили о переходе 25-летнего футболиста.

По информации источника, «МЮ» «не в восторге» от того, как «Брентфорд» вёл переговоры, так как запрашиваемая за игрока цена несколько раз менялась и в определённый момент достигла отметки в £ 70+7 млн. Также отмечается, что «пчёлы» хотели, чтобы Мбемо отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» в пользу «Ньюкасла» или «Тоттенхэма».

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами.

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