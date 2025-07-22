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«Заболотный лучше Угальде». Григорян — о матче «Спартака» с «Динамо» Мх

«Заболотный лучше Угальде». Григорян — о матче «Спартака» с «Динамо» Мх
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Российский тренер, а ныне телеэксперт Александр Григорян прокомментировал матч 1-го тура между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». Московский клуб победил со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Как ни странно, даже такая стилистически ключевая замена, как выход Заболотного вместо Угальде, совершенно не поменяла рисунок игры «Спартака». А знаете почему? Потому что основное развитие атаки по‑прежнему идёт через Барко.

В нынешнем состоянии Заболотный лучше Угальде, а его способность зацепиться за мяч под прессингом соперника очень важна, потому что сейчас в РПЛ семь‑восемь прессингующих команд. Я не помню, когда последний раз их было так много», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, единственный гол во встрече забил Маркиньос.

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