«Заболотный лучше Угальде». Григорян — о матче «Спартака» с «Динамо» Мх

Российский тренер, а ныне телеэксперт Александр Григорян прокомментировал матч 1-го тура между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». Московский клуб победил со счётом 1:0.

«Как ни странно, даже такая стилистически ключевая замена, как выход Заболотного вместо Угальде, совершенно не поменяла рисунок игры «Спартака». А знаете почему? Потому что основное развитие атаки по‑прежнему идёт через Барко.

В нынешнем состоянии Заболотный лучше Угальде, а его способность зацепиться за мяч под прессингом соперника очень важна, потому что сейчас в РПЛ семь‑восемь прессингующих команд. Я не помню, когда последний раз их было так много», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, единственный гол во встрече забил Маркиньос.