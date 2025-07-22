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Сперцян, Маркиньос и Руденко — в сборной 1-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Сперцян, Маркиньос и Руденко — в сборной 1-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 1-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» и «Спартака» — по два футболиста. По одному представителю у «Зенита», «Балтики», «Динамо», ЦСКА, «Ростова», «Рубина» и «Локомотива». Тренером символической сборной мы выбрали Андрея Талалаева («Балтика»).

Вратарь: Евгений Ставер («Рубин»)

Защитники: Хуан Касерес («Динамо» Москва), Нино («Зенит»), Диего Коста («Краснодар»), Рикарду Мангаш («Спартак»).

Полузащитники: Владислав Саусь («Балтика»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Маркиньос («Спартак»).

Нападающие: Александр Руденко («Локомотив»), Иван Комаров («Ростов»).

Главный тренер: Андрей Талалаев («Балтика»).

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