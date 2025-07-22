Бывший футболист «Баварии» Рафинья объявил о завершении карьеры

Бывший бразильский защитник «Баварии» Рафинья объявил о завершении карьеры и не смог сдержать слёз во время своей речи.

«Я планировал это уже какое-то время, но сегодня официально объявляю о завершении своей карьеры профессионального футболиста… Извините. Это особенный момент в моей жизни… Я сдерживаюсь. Это долгий путь, и я хочу прежде всего поблагодарить бога, который подарил мне прекрасную карьеру. Я не ожидал, что окажусь там, где я сейчас. Мне повезло, я реализовал себя в своей профессии. У меня прекрасная семья. И сегодня всё подходит к концу: я больше не играю профессионально», — приводит слова Рафиньи espn.com.br.

За свою карьеру Рафинья также выступал за «Шальке», «Дженоа», «Фламенго», «Олимпиакос», «Гремио», «Сан-Паулу» и «Куритибу».