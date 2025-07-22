Александр Мостовой отреагировал на вопрос об изменениях игры «Динамо» при Карпине

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об изменениях игры в московском «Динамо» после назначения новым главным тренером Валерия Карпина.

«Изменения в игре «Динамо» при Карпине? На данный момент ничего не меняется. В футболе, как я уже много раз говорил, давным-давно всё придумано. Правила одни и те же, играют же всё равно футболисты. Поэтому какая разница, кто стоит у бровки. Недавно стоял другой человек, задавали те же вопросы. «Зенит» мучился (в матче с «Ростовом» — 2:1. — Прим. «Чемпионата»), проигрывал почти всю игру. В конечном итоге выиграл. Почему? Потому что есть состав, есть футболисты, которые могут забить и всё решить. Где они есть, там и команда будет наверху, а где их не хватает или мало, там команда будет бороться за шестое место», — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».

Напомним, Карпин был назначен в стан бело-голубых в летнее межсезонье. В матче 1-го тура РПЛ московская команда сыграла вничью 1:1 с калининградской «Балтикой».