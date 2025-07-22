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Александр Мостовой отреагировал на вопрос об изменениях игры «Динамо» при Карпине

Александр Мостовой отреагировал на вопрос об изменениях игры «Динамо» при Карпине
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об изменениях игры в московском «Динамо» после назначения новым главным тренером Валерия Карпина.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Изменения в игре «Динамо» при Карпине? На данный момент ничего не меняется. В футболе, как я уже много раз говорил, давным-давно всё придумано. Правила одни и те же, играют же всё равно футболисты. Поэтому какая разница, кто стоит у бровки. Недавно стоял другой человек, задавали те же вопросы. «Зенит» мучился (в матче с «Ростовом» — 2:1. — Прим. «Чемпионата»), проигрывал почти всю игру. В конечном итоге выиграл. Почему? Потому что есть состав, есть футболисты, которые могут забить и всё решить. Где они есть, там и команда будет наверху, а где их не хватает или мало, там команда будет бороться за шестое место», — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».

Напомним, Карпин был назначен в стан бело-голубых в летнее межсезонье. В матче 1-го тура РПЛ московская команда сыграла вничью 1:1 с калининградской «Балтикой».

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