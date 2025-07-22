Черданцев оценил поступок Кучаева, разыскивающего девушку, в лицо которой попал мячом

Известный футбольный комментатор и журналист Георгий Черданцев опубликовал в своём телеграм-канале реакцию на поступок полузащитника «Ростова» Константина Кучаева, который извинился перед девушкой, в чьё лицо попал мячом на разминке перед матчем 1-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».

«Константин! Девушка, думаю, найдётся», — написал Черданцев в своём телеграм-канале, прикрепив несколько эмодзи с аплодисментами.

Напомним, «Ростов» уступил «Зениту» в 1-м туре со счётом 1:2. В следующей встрече чемпионата России жёлто-синие встретятся в гостях с московским «Динамо». Игра пройдёт 26 июля.