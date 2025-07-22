Черданцев оценил поступок Кучаева, разыскивающего девушку, в лицо которой попал мячом
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Известный футбольный комментатор и журналист Георгий Черданцев опубликовал в своём телеграм-канале реакцию на поступок полузащитника «Ростова» Константина Кучаева, который извинился перед девушкой, в чьё лицо попал мячом на разминке перед матчем 1-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22' 1:1 Кассьерра – 67' 2:1 Мостовой – 79'
«Константин! Девушка, думаю, найдётся», — написал Черданцев в своём телеграм-канале, прикрепив несколько эмодзи с аплодисментами.
Напомним, «Ростов» уступил «Зениту» в 1-м туре со счётом 1:2. В следующей встрече чемпионата России жёлто-синие встретятся в гостях с московским «Динамо». Игра пройдёт 26 июля.
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