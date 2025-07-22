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«Это ненормально». Давид де Хеа – о Криштиану Роналду

«Это ненормально». Давид де Хеа – о Криштиану Роналду
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Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа высказался о португальском нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Криштиану — это зверь, но, думаю, я говорю вам то, что вы уже слышали, потому что это ненормально. Ему 40, а он всё ещё забивает и выигрывает титулы. Настоящий зверь соревнований. То, как он заботится о себе — это нечто. За всю историю таких, как он, один-два. Можешь играть хорошо год-два, но попробуй так выступать двадцать лет», — приводит слова Де Хеа Cronache di spogliatoio.

За свою карьеру португальский нападающий также выступал за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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