«Сейчас бы Старостин с Бесковым с ума сошли». Ташуев – об игре «Спартака» с «Динамо» Мх

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев раскритиковал игру «Спартака» в матче первого тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо». Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Меня поразило, что после удаления у махачкалинцев «Спартак» перестал играть в атаку. Когда такое было? Сейчас бы Старостин с Бесковым с ума сошли. Конец матча, остается семь минут, «Спартак» отваливается назад, — сказал Ташуев в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» встретится с «Балтикой». Матч состоится 26 июля в Москве.