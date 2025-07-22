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«Сейчас бы Старостин с Бесковым с ума сошли». Ташуев – об игре «Спартака» с «Динамо» Мх

«Сейчас бы Старостин с Бесковым с ума сошли». Ташуев – об игре «Спартака» с «Динамо» Мх
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Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев раскритиковал игру «Спартака» в матче первого тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо». Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Меня поразило, что после удаления у махачкалинцев «Спартак» перестал играть в атаку. Когда такое было? Сейчас бы Старостин с Бесковым с ума сошли. Конец матча, остается семь минут, «Спартак» отваливается назад, — сказал Ташуев в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» встретится с «Балтикой». Матч состоится 26 июля в Москве.

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