Новичок «Динамо» Сергеев раскрыл, какие у него взаимоотношения с Тюкавиным

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев рассказал о взаимоотношениях с конкурентом по позиции Константином Тюкавиным., который на данный момент восстанавливается от разрыва крестообразных связок колена.

«Мы познакомились в сборной России, затем встречались на матчах и перед играми. Костя — хороший парень, весёлый и открытый. Я и все ждём, когда он вернётся на поле после серьёзной травмы. Мы все поддерживаем его. Конкуренция только усилит нашу команду», — сказал Сергеев в эфире программы «Футбол России» на «Россия 24».

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним игроком подписан до конца июня 2028 года.

В сезоне-2024/2025 Сергеев принял участие в 30 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах и отметился девятью голами и тремя результативными передачами.