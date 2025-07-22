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Акинфеев высказался о потере очков ЦСКА в матче с «Оренбургом» в первом туре РПЛ

Акинфеев высказался о потере очков ЦСКА в матче с «Оренбургом» в первом туре РПЛ
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о ничьей с «Оренбургом» в матче первого тура чемпионата России. Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Сегодня не всё получалось в атаке у всех. По первому тайму казалось, что «Оренбург» и второй тайм продолжит в таком же ключе. Наверное, они чего‑то испугались. В первом тайме «Оренбург» играл очень хорошо, но, с другой стороны, мы играли плохо. То, что мы тренировали неделю, не удалось восполнить на поле, — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Ахматом». Матч состоится в Москве 27 июля на стадионе «ВЭБ Арена», начало – 15:00 мск.

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