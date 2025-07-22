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Акинфеев отреагировал на то, что провёл 500 матчей в РПЛ с капитанской повязкой

Акинфеев отреагировал на то, что провёл 500 матчей в РПЛ с капитанской повязкой
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на то, что в 500-й раз вывел армейцев на матч чемпионата России в качестве капитана. Это произошло в матче первого тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Я даже не знал этого. Не готовился. Это гордо для меня, я вырос с ЦСКА. Тот труд, который я отдаю, приходит обратно в таких маленьких радостях. Я очень счастлив», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

Акинфеев дебютировал за основной состав ЦСКА в 2003 году в возрасте 17 лет. На следующий год он стал основным вратарём команды. В 2008 году Акинфеев был назначен капитаном ЦСКА.

Всего за карьеру в высшем дивизионе 39-летний Акинфеев провёл 597 встреч.

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