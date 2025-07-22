«Аталанта» нацелена арендовать Кьезу у «Ливерпуля»

Федерико Кьеза может покинуть «Ливерпуль» спустя один сезон после перехода из «Ювентуса».

По данным итальянского издания TuttoAtalanta, «Аталанта» планирует арендовать 27-летнего футболиста с последующим правом выкупа за € 12 млн. Клуб из Бергамо рассчитывает начать переговоры с мерсисайдцами в ближайшие дни.

Кьеза присоединился к «Ливерпулю» в августе 2024 года, подписав контракт до лета 2028-го. В предыдущем сезоне он провёл 14 матчей за команду Арне Слота, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Однако, в расширенную заявку на предсезонный сбор игрок включён не был, что усилило слухи о его возможном уходе.