Виктор Дьёкереш вновь отклонил предложение «МЮ» ради перехода в «Арсенал»

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш по-прежнему стремится перейти в «Арсенал», несмотря на сопротивление португальского клуба.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, швед отклонил новое предложение от «Манчестер Юнайтед», поступившее через посредников, связанных со «Спортингом». По информации источника, Дьёкереш дал чётко понять, что заинтересован исключительно в переходе в лондонский клуб и продолжает настаивать на этом варианте.

Ранее сообщалось, что форвард покинул расположение «Спортинга» для подписания контракта с «Арсеналом», но сделка была заблокирована. Португальский клуб требует за трансфер не менее € 80 млн.

В прошлом сезоне Дьёкереш провёл за португальский клуб 52 матча, забил 54 гола и отдал 13 передач. Его контракт действует до 2028 года.