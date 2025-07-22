«Бавария» сообщила Вольтемаде о выходе из переговоров со «Штутгартом»

Мюнхенская «Бавария» вышла из переговоров со «Штутгартом» по поводу трансфера форварда Ника Вольтемаде, сообщает Abendzeitung.

По данным источника, клуб решил не делать третье предложение и уже сообщил об этом футболисту, который ранее выразил желание перейти в «Баварию». Игрок до сих пор надеется, что трансфер может состояться.

«Штутгарт» недавно отклонил предложение «Баварии» по Вольтемаде в € 50+5 млн. После этого мюнхенский клуб решил не делать новое предложение.

В минувшем сезоне Вольтемаде принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами.

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