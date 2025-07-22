Форвард «Челси» Жоау Феликс согласовал контракт с «Бенфикой», продавшей его за € 127,5 млн

Нападающий «Челси» и сборной Португалии Жоау Феликс достиг принципиальной договорённости с «Бенфикой» насчёт перехода в клуб, сообщает инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

По сведениям источника, после достижения соглашения с игроком португальский клуб ведёт переговоры с лондонцами, чтобы закрыть сделку.

Игрок находился в системе «Бенфики» с 2015 по 2019 год, после чего перешёл в мадридский «Атлетико» за € 127,5 млн, но не закрепился в команде Диего Симеоне. Половину прошедшего сезона нападающий «Челси» провёл за «Милан», в 15 матчах Серии А забив два гола.

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