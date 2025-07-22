«Ливерпуль» хочет купить у «Реала» Родриго и в ближайшее время начнёт переговоры с игроком

Английский «Ливерпуль» хочет подписать вингера мадридского «Реала» Родриго, сообщает AS.

По сведениям источника, в ближайшее время «мерсисайдцы» направят своего представителя в Испанию, чтобы он наладил официальные контакты по вопросам возможного трансфера футболиста.

Отмечается, что ранее «Ливерпуль» уже хотел подписать Родриго, когда команду возглавлял немецкий специалист Юрген Клопп.

Напомним, после прихода на пост главного тренера «Реала» Хаби Алонсо, Родриго потерял место в стартовом составе клуба. На клубном чемпионате мира он получал минимум игрового времени.

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