В Испании сообщили результаты медосмотра Маркуса Рашфорда в «Барселоне»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд успешно прошёл медицинское обследование в тренировочном центре «Барселоны» перед переходом в каталонский клуб на правах аренды, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, игрок прибыл в Каталонию ещё вчера частным рейсом из Манчестера, а уже утром в понедельник прибыл на территорию клубных объектов, где его ждали спортивный директор Деку и член совета директоров Жоан Сольер. Медосмотр длился несколько часов, с особым акцентом на проверку состояния мышц бедра, из-за которых Рашфорд пропустил концовку сезона в «Астон Вилле», где выступал на правах аренды.

Теперь Маркус готов присоединиться к новому клубу после согласования всех документов.

Маркус Рашфорд прибыл в Барселону для подписания контракта