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«Милан» согласовал условия контракта с Первисом Эступиньяном

«Милан» согласовал условия контракта с Первисом Эступиньяном
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Левый защитник «Брайтона» Первис Эступиньян достиг договорённости о переходе в «Милан». Как сообщает Джанлука Ди Марцио, клубы близки к завершению сделки — остаётся согласовать лишь незначительные детали.

Стороны уже пришли к соглашению по финансовым условиям: «Милан» заплатит за эквадорского игрока € 17 млн, ещё € 2 млн предусмотрены в виде бонусов. Ожидается, что футболист подпишет контракт сроком на четыре года, по которому будет зарабатывать € 2 млн в год.

В минувшем сезоне 27-летний Эступиньян провёл 36 матчей за «Брайтон» во всех турнирах, отметился одним голом и одной результативной передачей. Его действующее соглашение с английским клубом рассчитано до лета 2027 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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