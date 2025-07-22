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Сумма трансфера Экитике в «Ливерпуль» упала. Игрок сегодня пройдёт медобследование

Сумма трансфера Экитике в «Ливерпуль» упала. Игрок сегодня пройдёт медобследование
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«Ливерпуль» достиг принципиального согласия с «Айнтрахтом» о трансфере нападающего Уго Экитике, сообщает Give me Sport.

По данным источника, соглашение между сторонами предусматривает фиксированную выплату в € 79,7 млн плюс ещё € 11,5 млн в виде бонусов, зависящих от командных трофеев и личного взноса французского форварда в её результаты.

Также сообщается, что Экитике уже получил разрешение на переезд в Англию для согласования формальностей. Ожидается, что медицинское обследование он пройдёт сегодня, после чего отправится в Азию, чтобы присоединиться к команде Арне Слота на предсезонном турне.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» надеялся продать игрока за рекордные для клуба € 94,7 млн, однако в итоге немецкий клуб согласился на меньшую сумму.

В минувшем сезоне 23-летний форвард принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами.

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