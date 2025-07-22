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«Зенит» принял предложение «Аль-Иттихада» по Венделу в € 30+ млн, но он отказался уходить

«Зенит» принял предложение «Аль-Иттихада» по Венделу в € 30+ млн, но он отказался уходить
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Санкт-петербургский «Зенит» принял предложение «Аль-Иттихада» за Вендела более чем в € 30 млн, однако сам футболист отказался переходить в саудовский клуб, сообщает популярный журналист Вене Касагранде в соцсетях.

По сведениям источника, бразилец объяснил решение тем, что если выбирать между арабским миром и Россией, то лучше остаться в России. Вендел по-прежнему хочет вернуться в Бразилию, однако, переговоров с «Фламенго», о которых писали некоторые СМИ, на данный момент нет.

Источник также сообщает, что «Зенит» готов рассмотреть предложения по игроку от € 20 млн.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами.

Игроки «Зенита» посетили фанатскую трибуну

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