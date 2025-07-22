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«Марсель» нацелен на аренду Веа с правом выкупа

«Марсель» нацелен на аренду Веа с правом выкупа
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Форвард «Ювентуса» Тимоти Веа может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, интерес к 25-летнему американцу проявляет «Марсель». Французский клуб намерен арендовать нападающего с последующим обязательным выкупом. Переговоры между сторонами развиваются позитивно, чему способствуют хорошие отношения между клубами.

В прошедшем сезоне Тимоти Веа провёл 42 матча за туринский «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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