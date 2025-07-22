Андрей Лунин отказался переходить в «Вильярреал» и хочет бороться за основу «Реала»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин решил остаться в мадридском клубе, несмотря на ограниченную игровую практику в прошлом сезоне и заинтересованность со стороны «Вильярреала», сообщает ESTADIO Deportivo.

По сведениям источника, предложение от «жёлтой субмарины» выглядело как шанс получить стабильную игровую практику в Ла Лиге и Лиге чемпионов, однако сам игрок принял другое решение: он намерен продолжить карьеру в Мадриде и бороться за доверие Хаби Алонсо, возглавившего «Реал» с нового сезона.

Лунин, несмотря на интерес из Испании и за её пределами, чётко дал понять, что он не собирается покидать клуб этим летом.

В минувшем сезоне Лунин провёл 14 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов. Кроме того, украинец шесть раз отыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 18 млн.

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