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«Это уж слишком». Спутница Роналду Джорджина подверглась критике из-за наряда в храме

Модель Джорджина Родригес, являющаяся возлюбленной нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, стала объектом критики со стороны подписчиков в соцсетях после посещения католической святыни в Фатиме и публикации соответствующих фото.

Причиной обсуждения стали её наряды — белое платье с разрезами и кепка. Многие подписчики посчитали такой образ неуместным для храма.

Фото: Соцсети Джорджины Родригес

В комментариях писали: «В следующий раз прикрой плечи», «Это наряд точно не для церкви», «Кашкет в храме — это уж слишком».

Пользователи призывают Джорджину выбирать более скромный стиль для посещения религиозных мест.

Напомним, Джорджина и Роналду до сих пор официально не расписаны. Пара воспитывает пятерых детей.

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