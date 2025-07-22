Матео Ретеги официально покинул «Аталанту» и перешёл в «Аль-Кадисию»

Пресс-служба «Аталанты» объявила о трансфере нападающего Матео Ретеги в «Аль-Кадисию».

«Приобретённый в начале августа 2024 года, Матео Ретеги нашёл в «Аталанте» и Бергамо идеальные условия и окружающую среду, чтобы провести свой лучший сезон в карьере, с точки зрения достижений и не только. Клуб искренне благодарит Матео за выдающийся вклад, внесённый в прошлом сезоне, и желает ему всего наилучшего для продолжения его спортивной карьеры и его будущего», — сказано на официальном сайте клуба.

26-летний форвард подписал контракт с саудовским клубом до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что с учётом бонусов трансфер обойдётся «Аль-Кадисии» в € 67 млн, а зарплата игрока составит € 20 млн за сезон.

Ретеги провёл за «Аталанту» 49 матчей, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач. В сезоне-2024/2025 он стал лучшим бомбардиром Серии А, отличившись 25 раз.