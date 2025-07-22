Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матео Ретеги официально покинул «Аталанту» и перешёл в «Аль-Кадисию»

Матео Ретеги официально покинул «Аталанту» и перешёл в «Аль-Кадисию»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Аталанты» объявила о трансфере нападающего Матео Ретеги в «Аль-Кадисию».

«Приобретённый в начале августа 2024 года, Матео Ретеги нашёл в «Аталанте» и Бергамо идеальные условия и окружающую среду, чтобы провести свой лучший сезон в карьере, с точки зрения достижений и не только. Клуб искренне благодарит Матео за выдающийся вклад, внесённый в прошлом сезоне, и желает ему всего наилучшего для продолжения его спортивной карьеры и его будущего», — сказано на официальном сайте клуба.

26-летний форвард подписал контракт с саудовским клубом до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что с учётом бонусов трансфер обойдётся «Аль-Кадисии» в € 67 млн, а зарплата игрока составит € 20 млн за сезон.

Ретеги провёл за «Аталанту» 49 матчей, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач. В сезоне-2024/2025 он стал лучшим бомбардиром Серии А, отличившись 25 раз.

Материалы по теме
Лучший бомбардир Серии А сезона-2024/2025 Ретеги перешёл в «Аль-Кадисию»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android