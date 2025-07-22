Президент «ПСЖ» лично вмешался в переговоры по Забарному из-за отсутствия прогресса

Французский «ПСЖ» пытается сделать всё возможное для трансфера украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает RMC Sport.

По информации источника, из-за отсутствия прогресса в переговорах по поводу 22-летнего игрока президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи решил лично вмешаться в диалог с английским клубом. Отмечается, что глава «ПСЖ» часто идёт на подобные шаги, чтобы достичь соглашения.

Ожидается, что участие Аль-Хелаифи в переговорах, а также средства, которые парижский клуб получит в виде процентов от трансфера бывшего игрока «ПСЖ» Уго Экитике из «Айнтрахта» в «Ливерпуль», должны помочь французскому клубу подписать украинского защитника.

Защитник выступает в составе «Борнмута» с января 2023 года. В минувшем сезоне Забарный принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Ранее сообщалось, что украинец также интересен «Тоттенхэму».

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