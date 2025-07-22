Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «ПСЖ» лично вмешался в переговоры по Забарному из-за отсутствия прогресса

Президент «ПСЖ» лично вмешался в переговоры по Забарному из-за отсутствия прогресса
Аудио-версия:
Комментарии

Французский «ПСЖ» пытается сделать всё возможное для трансфера украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает RMC Sport.

По информации источника, из-за отсутствия прогресса в переговорах по поводу 22-летнего игрока президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи решил лично вмешаться в диалог с английским клубом. Отмечается, что глава «ПСЖ» часто идёт на подобные шаги, чтобы достичь соглашения.

Ожидается, что участие Аль-Хелаифи в переговорах, а также средства, которые парижский клуб получит в виде процентов от трансфера бывшего игрока «ПСЖ» Уго Экитике из «Айнтрахта» в «Ливерпуль», должны помочь французскому клубу подписать украинского защитника.

Защитник выступает в составе «Борнмута» с января 2023 года. В минувшем сезоне Забарный принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Ранее сообщалось, что украинец также интересен «Тоттенхэму».

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча

Материалы по теме
Во Франции объяснили, почему «ПСЖ» хочет купить Илью Забарного
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android