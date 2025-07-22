Вендел отказался уходить из «Зенита», Винус Уильямс вернулась в теннис. Главное к утру
Полузащитник «Зенита» Вендел отказался переходить в саудовский «Аль-Иттихад», который был готов заплатить за него € 30+ млн, 45-летняя Винус Уильямс вернулась в большой спорт и одержала победу на старте парного турнира WTA-500 в Вашингтоне, нападающий Брайан Мбемо перешёл из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Зенит» принял предложение «Аль-Иттихада» по Венделу в € 30+ млн, но он отказался уходить.
- 45-летняя Винус Уильямс одержала победу на старте парного турнира WTA-500 в Вашингтоне.
- Нападающий Брайан Мбемо стал футболистом «Манчестер Юнайтед».
- В Испании сообщили результаты медосмотра Маркуса Рашфорда в «Барселоне».
- Матео Ретеги официально покинул «Аталанту» и перешёл в «Аль-Кадисию».
- Форвард «Челси» Жоау Феликс согласовал контракт с «Бенфикой», продавшей его за € 127,5 млн.
- Адвокат семьи Тиммы рассказала, почему в Латвии закрыли дело о смерти Яниса.
- Россия выиграла матчевую встречу с США в вольной борьбе.
- Определились полуфиналистки Кубка мира по шахматам.
- Юрист Писарского сообщил о намерении обжаловать дисквалификацию игрока.
Комментарии