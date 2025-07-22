Вендел отказался уходить из «Зенита», Винус Уильямс вернулась в теннис. Главное к утру

Полузащитник «Зенита» Вендел отказался переходить в саудовский «Аль-Иттихад», который был готов заплатить за него € 30+ млн, 45-летняя Винус Уильямс вернулась в большой спорт и одержала победу на старте парного турнира WTA-500 в Вашингтоне, нападающий Брайан Мбемо перешёл из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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