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22 июля главные новости спорта, футбол, теннис, шахматы, баскетбол, футбольные трансферы

Вендел отказался уходить из «Зенита», Винус Уильямс вернулась в теннис. Главное к утру
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Полузащитник «Зенита» Вендел отказался переходить в саудовский «Аль-Иттихад», который был готов заплатить за него € 30+ млн, 45-летняя Винус Уильямс вернулась в большой спорт и одержала победу на старте парного турнира WTA-500 в Вашингтоне, нападающий Брайан Мбемо перешёл из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Зенит» принял предложение «Аль-Иттихада» по Венделу в € 30+ млн, но он отказался уходить.
  2. 45-летняя Винус Уильямс одержала победу на старте парного турнира WTA-500 в Вашингтоне.
  3. Нападающий Брайан Мбемо стал футболистом «Манчестер Юнайтед».
  4. В Испании сообщили результаты медосмотра Маркуса Рашфорда в «Барселоне».
  5. Матео Ретеги официально покинул «Аталанту» и перешёл в «Аль-Кадисию».
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